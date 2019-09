En la noche del sábado, en una nueva edición de La Noche de Mirtha, se sentaron los periodistas Ceferino Reato, Liliana Franco, Tato Young y Teté Coustarot, junto al economista Martín Tetaz.



La conductora, Mirtha Legrand, volvió a opinar del panorama político y brindó su opinión, expresando una durísima frase contra el Presidenta al decir que "Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado".

Mirtha dijo que "todos pensamos" que el Presidente "iba a cambiar el gabinete antes de esta crisis". Pero para Tato Young eso no tenía sentido: "Pedían la cabeza de Marcos Peña. Durán Barba es impresentable, pero Marcos Peña no es un monje negro que le habla al oído a Macri. Él es Macri. Es el hombre que está con él todo el día, con el que se formó. Piensan igual: es el jefe y el ayudante".



"Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos en las tarifas, le dije que habían sido 'sangrientas'. No me acuerdo bien la palabra, por ahí empleo palabras muy terminantes… Él me dijo: 'Bueno, había que hacerlo, todavía vamos a tener que nivelar más'. Creo que la debacle empezó ahí", reveló.

"Yo también soy panqueque, ahora lo invitaría a Alberto Fernández", comentó en su mesa del sábado 31.