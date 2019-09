Kim Kardashian y sus hermanas comparten los momentos más felices y tristes de su vida en el reality show que protagonizan: Keepin' Up With The Kardashians. Y la nueva temporada del programa comenzó con una devastadora noticia para Kim: el test de anticuerpos le dio positivo para la enfermedad de lupus y artritis reumatoide.

La empresaria contó que se siente mal desde hace mucho tiempo. Por eso, se acercó a su médico y le detalló cada uno de los dolores que sufre. "Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando. Tengo las manos entumecidas, y mis muñecas comienzan a dolerme, pero definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente", develó Kim y se mostró muy preocupada por su salud.

Luego el profesional se comunicó con la empresaria y le dio la noticia devastadora. "Kim, tus anticuerpos son positivos para el lupus y la artritis reumatoide", le remarcó el hombre. Y la joven se quebró en llanto: "Estoy muy nerviosa, no dejo de pensar en lo peor que pueda pasarme. Los próximos días van a ser un infierno, viviendo sin saber qué tengo, que está pasando y cómo puedo curarme". Ante la devastadora noticia, sus hermanas y su mamá intentaron consolarla.

El médico le explicó que el resultado no significa que tenga las dos enfermedades, pero demuestra que tiene los anticuerpos de ambas afecciones. Según el médico, podrían "despertarse" en cualquier momento.