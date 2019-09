Mauricio Macri en Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas

El presidente Mauricio Macri dijo que cada medida que tomó desde las PASO "busca llevar tranquilidad a las familias y sobre todo a la clase media", al exponer este mediodía en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, desde donde repasó varias de sus políticas para ayudar a las pymes y a la producción.

"Un país fuerte se logra con respeto y sin violencia", en el marco de una jornada de acampes en el centro porteño, mientras se debate en el Congreso la Emergencia Alimentaria.

(NOTICIA EN DESARROLLO)