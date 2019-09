Un total de 51 hinchas de River, de los cuales 25 contaban con derecho de admisión, fueron detenidos ayer durante el operativo de seguridad realizado en la previa del partido entre el "millonario" y Godoy Cruz de Mendoza por la Copa Argentina.



El operativo policial se realizó en las inmediaciones del estadio de Lanús, ubicado en la intersección de las calles Guidi y Cabrero.



Entre los detenidos se encuentran el "Gordo Ale", de 46 años y su hijo "El Brian", de 26, cabecillas de una las facciones del club "millonario".



En el lugar se incautaron un revólver calibre 44, dos pistolas, una 9 milímetros con la numeración suprimida y calibre 380; y proyectiles.



El operativo estuvo a cargo de personal de la comisaría segunda de Lanús y de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), en forma conjunta con efectivos de las Jefaturas Distritales Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora, y de las Direcciones Infantería y Caballería.



Noticias relacionadas

"Se trata de la fracción de Budge. 25 tienen derecho de admisión. Venían en autos con armas, que fueron secuestradas. Ojalá la Justicia esté a la altura", aseguró Juan Manuel Lugones, titular de la APREVIDE. "Los barras son el cáncer del fútbol", agregó en una entrevista en Closs Continental, tras el operativo.

Your browser does not support the video element.

En calle Madariaga entre Las Piedras y Margarita Wield de Lanús, los efectivos observaron un grupo de simpatizantes que estaban "exaltados que al advertir la presencia policial intentaron hacer caso omiso a las directivas de los uniformados y opusieron resistencia, por lo que fueron aprehendidos".



También se incautaron dos camionetas Chevrolet S10 y una Volkswagen Amarok y seis automóviles Honda, Volkswagen Bora y Gol Trend, Renault Fluence, Ford Focus y Fiat Uno, en las que se trasladaban los hinchas.



Tomó intervención en el operativo la UFI 2 Descentralizada de Lanús.