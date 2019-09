Diez integrantes de "Los Borrachos del Tablón" que se preparaban para atacar a otro grupo de la hinchada de River Plate en el partido con Vélez en el Monumental, fueron detenidos tras 28 allanamientos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.



Luego de los allanamientos, el titular de Aprevide, Juan Manual Lugones, brindó una conferencia: Incautamos armas de guerra, armas de guerra civil, armas que pertenecían a la Policía, droga dinero, material de la barra. Evitamos una tragedia mayor".

Noticias relacionadas

"A partir de las 10, el fiscal le tomará declaraciones a los detenidos y continuarán así. Hay diversos delitos que se investigan, el primer paso es tomar declaraciones, pedir convalidación al juez de garantía y a partir de ahí que el fiscal pida la prisión preventiva", explicó el fiscal que también estuvo presente.

"Evitamos que los barras lleguen a las tribunas, 3.5000 barras no pueden entrar a la cancha", manifestó lugones. "Hoy es la barra de River pero en otro momento la de Banfield, Independiente o Temperley. Son grupos mafiosos", sentenció.

Respecto a los motivos de sus detenciones, expresó: "Fueron detenidos por tener armas y otros por la ley de deporte provincial. Se encontraron cosas que muestran que son grupos delictivos".

Your browser does not support the video element.

"Hemos encontrado dirigentes que ayudaron, otros piensan que necesitan a la barra para ganar una elección. Se sigue investigando para detener a Ojeda. Nuestra gestión no tiene contacto con las mafias de las barras", cerró.

La Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) informó que entre los detenidos se encuentra uno de los cabecillas de la barra, apodado "El Gordo Ale" (46 años) y su hijo "El Brian" (26), quienes participaron el miércoles de los incidentes en el estadio de Lanús, donde se jugó el partido con Godoy Cruz de Mendoza por la Copa Argentina.

La investigación realizada por la policía bonaerense reveló que los detenidos acopiaban armas de fuego para atacar a "La barra del Oeste" en la previa del encuentro por la séptima fecha de la Superliga.

Padre e hijo fueron apresados mientras se allanaban sus domicilios de la localidad de Ingeniero Budge en el partido de Lomas de Zamora.

"Los Borrachos del Tablón" tenían en su poder 13 armas de fuego (una de ellas tiene el grabado de la Policía Federal Argentina) y 123 cartuchos de diversos calibres.



Los allanamientos se realizaron en las localidades de Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Ingeniero Budge, Villa Adelina y Monte Grande.