Cinthia Fernández y Martín Baclini fueron la primera pareja en pasar por la pista en la gala del martes en el Bailando 2019. El novio de la bailarina expresó su furia contra un productor del José María Listorti y Denise Dumas en Canal 9 y terminó con un gran enojo.

Noticias relacionadas

Baclini expresó: “Usted está enojado y fue durísimo con Gabriel Fernández, el 'Productor Enmascarado'”, le comentó Marcelo Tinelli al participante. "Hay formas diferentes de manejarse. Yo no coincido con él, eso no significa que tenga la verdad”.



Marcelo Tinelli siguiendo el juego dijo: “Lo trató de mala leche”. "Yo sentí eso”, afirmó el novio de Cinthia Fernández. “¿Qué pasó? No entiendo”, mencionó el conductor. "Es muy simple. Me invitaron a Hay que ver. Dejé ensayos y reuniones, y antes de entrar al aire me dice: ‘Mirá que un jurado te mató’. Por dentro pensé: ‘¿Y me invitan para ver esto?’. Eso no me hace feliz, yo siento la vida desde otro lado. No quiero discutir con alguien, responderle a otra persona, porque me hace daño”, explicó Baclini.

“¿De qué se ríe usted?”, exclamó Tinelli, dirigiéndose a Gabriel Fernández, que estaba en un costado de la pista escuchando las palabras del participante. “No entiendo cuál es el conflicto”, señaló el productor del programa.

“Te lo digo: prefiero que no me inviten más si me van a criticar. ¿Para qué me voy a sentar a ver algo que me hace daño?”, argumentó Baclini. “Ok, no te invitamos más”, fue tajante el productor de Hay que ver. “Listo, mejor. Ya está, se terminó”, cerró el novio de Cinthia Fernández, enojadísimo con la situación.

Mirá el momento: