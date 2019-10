Algunos analistas económicos difundieron en las últimas horas estudios en los que marcan que durante los 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los alimentos aumentaron más que en estos 4 años de Mauricio Macri.

Lo que no se está teniendo en cuenta en estos estudios son dos puntos salientes. En primer lugar, que los sueldos promedio entre 2007 y 2011 aumentaron un 18,2% (sueldo promedio no mínimo) y entre 2011 y 2015 el sueldo promedio aumentó otro 5,2% que suma un total en esos 8 años de 24,4%.

En tanto, y tal como revela un informe de Canal 26, entre 2015 y 2019 el sueldo promedio de los argentinos descendió un 20%.

Un dato más alarmante en segundo lugar, es que a finales de 2015 el sueldo promedio de los argentinos era de $15.801, equivalente a 1.645 dólares y nos ponía, en dólares, al tope de la región.

En la actualidad, el sueldo promedio es de $40.911 pero sólo alcanza para comprar 681 dólares. Es decir, que pasamos de estar al tope en materia de dólares en la región a estar como Venezuela.

