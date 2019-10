Mauricio Macri en el Colegio Militar

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto en el Colegio Militar, que cumple 150 años, y valoró la participación de mujeres, al tiempo que remarcó: “Construimos las Fuerzas Armadas del Siglo XXI”.

En la ceremonia y escoltado por dos granaderos, recordó a Domingo Faustino Sarmiento, al encabezar la ceremonia de homenaje en El Palomar. “Es una institución que nos llena de orgullo”, señaló.

Remarcó que “es una familia con cada vez más mujeres protagonistas”, al tiempo que precisó que el 20 por ciento de los estudiantes son mujeres. “Y queremos que sean cada vez más”, apuntó.

“Tenemos normas para que todas las personas estén en igualdad de condiciones y oportunidades”, aseguró Macri. “Construimos las FF.AA. del siglo XXI, con inclusión y respeto, pensando en la formación de mujeres y hombres que nos representen en todo el mundo en misiones de paz, cuiden nuestras fronteras y objetivos estratégicos, que emprenden la campaña sanitaria y asiste a miles de argentinos que viven en lugares de difícil acceso”, apuntó.

Y cerró: “Queridos cadetes, de eso se trata el camino que eligieron. Les deseo que lo transiten con la valentía y el orgullo de haber tomado la decisión de ser protagonistas”.