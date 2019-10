Mauricio Macri en Marcha del "Sí, se puede" en Olavarría, foto NA



El presidente Mauricio Macri dijo que "nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, nos une la honestidad, nos une respetar al otro", y finalmente "nos une el no a la impunidad", al hablar durante una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad de Olavarría.

Además, el presidente Mauricio Macri subrayó que las marchas del "Sí, se puede" reúne a personas que quieren "defender valores y convicciones" y no van por un "choripán".

"Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos", sostuvo el mandatario.

En el marco de la marcha del "Sí, se puede" que encabezó en el partido bonaerense de Olavarría, el postulante de Juntos por el Cambio se mostró junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y los candidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo y María Luján Rey.

Asimismo, insistió en que "lo que viene es crecimiento, generación de empleo, mejora del salario, trabajo, un país fundado en la cultura del trabajo".

"Hablemos de nosotros, de lo que nosotros hacemos", manifestó Macri.