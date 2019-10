Marcha del "Sí, se puede" en Texas, Estados Unidos

Cientos de argentinos acompañaron desde países como España, Alemania, Estados Unidos y Francia la "Marcha del Millón" organizada por el oficialismo y le enviaron su apoyo al presidente Mauricio Macri a través de las redes sociales.



La más numerosa de las convocatorias con las que se replicaron las marchas del "Sí, se puede" tuvo lugar en la ciudad de Madrid, donde cientos de argentinos se concentraron en la Puerta del Sol, entre ellos el actor y militante radical Luis Brandoni.

El actor fue uno de los principales impulsores de las movilizaciones que comenzaron tras la derrota de Macri en las primarias de agosto y fue recibido con aplausos por los residentes.

Manifestantes en Madrid, España

En Suiza también hubo movilizaciones



Varias personas enviaron a través de la red social Twitter, bajo el hashtag "#19OTheWorldForArgentina" y "#19OLaMarchaDelMillón", fotos suyas con carteles que exhiben la leyenda "Sí se puede" desde ciudades como París y Houston, Estados Unidos.

También hubo concentraciones y mensajes de apoyo al Gobierno en Alemania, Australia y Suiza.



El oficialismo confía en que la concentración en el Obelisco sea la más masiva de las marchas del "Sí, se puede" que viene realizando Macri por distintas ciudades del país y aspira a lograr una convocatoria mayor que la de la marcha del 24 de agosto pasado en Plaza de Mayo, dos semanas después de las PASO.

Argentinos en México

La mítica ciudad de París también fue escenario de manifestaciones a favor del primer mandatario

Australia

Hay quienes se entusiasman dentro de las filas del Gobierno con poder emular el acto de cierre de campaña del ex presidente Raúl Alfonsín, cuando el 26 de octubre de 1983 recitó el Preámbulo de la Constitución Nacional frente a una verdadera multitud en la 9 de Julio.

Israel, otro de los puntos de movilización

Una bandera argentina con #SíSePuede en Nueva York

Argentinos en Alemania

También afirman en el oficialismo que la movilización podría ser similar a las que realizaron las cámaras agropecuarias durante el conflicto con el gobierno kirchnerista por la Resolución 125, en 2008, dado que buena parte de ese sector respalda la reelección de Macri.