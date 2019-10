Horacio Rodríguez Larreta, elecciones 2019

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cerró esta tarde su campaña para la reelección en el barrio de Belgrano, donde afirmó que está "convencido" de que el oficialismo "tendrá cuatro años más para seguir transformando" la ciudad de Buenos Aires.



"Tenemos cuatro años más, estamos todos convencidos de eso. Cuatro años más para seguir transformando la ciudad", sostuvo el funcionario y agregó: "Estoy convencido de que vamos a hacer la mejor elección de la historia, porque hicimos la mejor campaña de la historia, la campaña con más energía, con más gente".



Acompañado por el vicejefe de Gobierno y compañero de fórmula, Diego Santilli, y por candidatos locales y nacionales de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta lanzó también un mensaje de apoyo para el presidente Mauricio Macri frente al desafío de remontar la derrota que sufrió en las PASO.

"Además, estamos convencidos de que el domingo se da vuelta", lanzó el mandatario porteño en referencia a la consigna central de la campaña de Macri.