El juicio por Macarena Mendizabal llegó a su fin con la lectura de la sentencia.



Santiago Silvoso fue condenado a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento y 4 años de inahibilitación por el delito de lesiones culposas.



Luego de conocerse la sentencia, una pena que no pedía la familia ya que pedían entre 10 y 12 años, hubo gritos e incidentes entre la familia del acusado y la de Macarena que mostraron descontento por conocerse que Silvoso sólo recibió tres años.



Adriana Aruj, la madre de Macarena Mendizábal, quien permanece en estado vegetativo desde 2015 cuando fue atropellado el vehículo en el que estaba por el auto que conducía el ex corredor Santiago Silvoso, dijo antes de que se lea la sentencia.



"La salud de Maca se deteriora día a día, ahora necesita un respirador. Queremos que Santiago Silvoso salga hoy de acá esposado", dijo a los medios Adriana, en la puerta del Tribunal Oral Criminal N° 24 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Cecilia Maiza.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La mujer sostuvo que "Silvoso sigue diciendo que es inocente y lo que más me duele es que no mostró ningún signo de arrepentimiento, ni un indicio de decir 'pido disculpas'".



El 5 de abril de 2015, Macarena había ido a bailar a un boliche de la Costanera porteña cuando a la madrugada el vehículo en que circulaba fue embestido por Silvoso, quien manejaba con 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre, el triple de lo permitido.