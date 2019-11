El defensor de Arsenal Alexis Salinas perdió la visión de un ojo y tiene comprometido el otro tras ser baleado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere donde se encontraba con amigos y desde el club de Sarandí aseguran que se trató de un hecho de inseguridad.



Tras el episodio, Alexis dialogó con los medios y relató lo último que recuerda.

"Tengo un hijo de 4 años y tengo miedo de no poder verlo más. Ojalá pueda recuperar el otro ojo, los médicos me dijeron que hay esperanza", expresó.

"Lo único que recuerdo es que estaba con mis amigos, en un segundo recibí el impacto y ya no veía más nada. Pensé que ya me habían matado. Pienso en mi futuro y me da miedo", manifestó.

"Somos todos pibes de bien, laburantes. Creo que se equivocaron de personas. Le pido a Dios que le de luz a mis ojos", comentó.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

El hecho ocurrió en la noche del pasado lunes y, si bien se está investigando qué fue lo que pasó, se supo que Salinas estaba en la puerta de una peluquería con amigos cuando los balearon.

Your browser does not support the video element.

En tanto, se informó que el futbolista no fue el único herido ya que sus amigos también fueron hospitalizados, pero no se dieron a conocer detalles de las lesiones que padecieron.

El defensor tiene 22 años, llegó a Arsenal proveniente de Argentinos Juniors y desde una cuenta partidaria del elenco de La Paternal "Semillero del Mundo" (@juvenilesAAAJ) también enviaron un mensaje por lo sucedido con Salinas.



"El Tanque nos necesita. Alexis Salinas, ex jugador de las divisiones juveniles de Argentinos, necesita la ayuda de todos para no perder la visión, tras un hecho que aún no está del todo claro", se indicó en la red social Twitter.