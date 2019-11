"No tenemos palabras", explicaron a través de un tuit desde Google.

A través de un tuit acompañado de la frase "No tenemos palabras", desde Google generaron una enorme repercusión entre los internautas luego de publicar una extraña imagen captada por sus propias cámaras en las calles de Canadá.

En la imagen, que el servicio de mapas ha compartido, se ve a una persona sentada en una silla con una máscara de caballo que se está comiendo una banana.

A su lado, aparece una mesa decorada con flores y un mantel también estampado con motivos florales, otra silla y dos flamencos decorativos a ambos lados de la mesa.

La captura puede ser encontrada en el sitio web de Google Maps al introducir la dirección 1293 Liberty Drive, Victoria, Columbia Británica, Canadá.

Además, detrás de una valla cercana aparece otra persona disfrazada que está de pie y lleva puesto lo que parece ser un pijama de un tigre. Las reacciones no se hicieron esperar y la imagen generó más de 36.000 "Me gusta", siendo compartido casi 19.000 veces en poco tiempo.

