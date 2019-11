Feroz incendio en Monserrat, Twitter

Un incendio de magnitud se desató este martes alrededor de las 15:30 en lo alto de un edificio del PAMI, en el barrio porteño de Monserrat.



Según informaron fuentes policiales, al lugar del incendio, en Avenida de Mayo y Piedras, concurrieron varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y también de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística.



El lugar fue evacuado y sólo un obrero que trabajaba allí resultó con lesiones leves, pero se encuentra fuera de peligro.



La altura del fuego, según las fuentes, alcanzó los tres metros, con un denso humo negro visible desde varias cuadras a la redonda.

Alrededor de las 16:20, los bomberos anunciaron que el incendio había sido dominado. El edificio tiene 16 pisos, estaba en remodelación, pertenece al PAMI y el fuego se habría desarrollado en la terraza sobre una torre de enfriamiento.

El edificio ubicado en Avenida de Mayo 801 fue construido en 1975 y adquirido por el PAMI ese mismo año para ser utilizado como sede de las oficinas administrativas de Nivel Central.

El mismo se encontraba a cargo de una empresa constructora que lo mantuvo retenido desde 2015 hasta 2018 sin completar los trabajos de mantenimiento encargados. El terreno cuenta con una superficie cubierta total de 8.886 metros cuadrados.

