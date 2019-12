Macri junto a Juliana Awada en su despedida, foto captura YouTube

El presidente Mauricio Macri encabezó una marcha en Plaza de Mayo bajo la consigna "Más juntos que nunca", en la que sus militantes lo despedieron a tres días de dejar el cargo.

Según está previsto, la concentración frente a la Casa Rosada comenzó a las 18:00 de este sábado.



El mandatario habló en un palco ubicado por delante de la Casa de Gobierno, confirmaron fuentes oficiales a NA.

"Gracias por estar una vez más de corazón, gracias por acompañar estos 4 años de transformaciones. Quiero hacer una mención especial a las mujeres por cómo se han movilizado porque la Argentina las necesitaba", comenzó.

"Sentimos tristeza por no poder seguir juntos en esta transformación, no tenemos que estar angustiado por lo que viene. Será un aprendizaje de cara al futuro que queremos, estamos juntos y así será. Esto será una inmensa alegría porque hay muchos argentinos que quieren cambiar el país para siempre", agregó.

"Somos cada vez más los que vemos la realidad de otro modo, ligado el respeto y defendiendo el país. Estos años fueron más difíciles de los que imaginé con muchos palos en las ruedas pero gracias a ustedes logramos muchas cosas. Le digo al presidente electo que él puede confiar que después de mucho tiempo encontrará una oposición constructiva y no destructiva", dijo.

"Las libertades no son negociables, queremos una justicia independiente. Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina de que no la descuiden nunca más. Eso depende de nosotros", manifestó.

"Somos una alternativa sana de poder que representa a millones de argentinos que nunca más se van a volver a resignar. Les pido a los jóvenes que participen y no tengan vergüenzan de expresarse. Estamos más juntos y comprometidos que nunca", cerró.

Fue el último encuentro del jefe de Estado con sus militantes y simpatizantes antes de dejar el poder y de encarar una nueva etapa política como opositor.



El presidente salió al balcón de la Casa Rosada acompañado por su esposa, Julia Awada, y por el senador peronista Miguel Pichetto, quien fue su compañero de fórmula en las últimas elecciones.



Tras la aparición de Macri se entonó el Himno Nacional.



La convocatoria fue realizada el 16 de noviembre por Macri en su cuenta de la red social Twitter, en la que difundió un video invitando a sus seguidores a participar del evento.



En las redes sociales la marcha fue convocada con la consigna "7D más juntos que nunca".