Óscar Ricardo Valero Recio Becerra

Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina, fue sorprendido el 26 de octubre cuando se llevaba un libro sin pagar de una importante librería de Buenos Aires.

El embajador, de 76 años, fue captado por las cámaras de seguridad del negocio mientras agarraba un texto de una de las bibliotecas y lo escondía entre las páginas de un diario con el que había entrado al lugar. Para colmo, todo ocurrió en una de las librerías más emblemáticas de la Ciudad, como lo es la sucursal de El Ateneo en la que antes funcionaba el teatro Grand Splendid.

Cuando Valero Recio Becerra decidió salir de la librería con su botín, cuatro empleados lo persiguieron y, a metros de la puerta, le pidieron que regresara porque habían advertido que se estaba llevando algo sin pagar.

El embajador mexicano no se resistió, accedió a dar sus datos y a devolver el ejemplar. Hasta pidió sentarse para esperar a que lleguen los efectivos de la Comisaría 2B que fueron enviados luego de que los encargados llamaran al 911.

Como consecuencia de la denuncia el diplomático debió ser demorado unos minutos, mientras el Juzgado Federal Nº10, a cargo de Julián Ercolini, constataba su identidad tras secuestrar el libro, labrar un acta y pedirle una declaración al agente de la Policía de la Ciudad que intervino.

Valero Recio Becerra intentó llevarse de la librería ubicada en avenida Santa Fe al 1800 una biografía de Giacomo Casanova escrita por Guy Chaussinand-Nogaret. Según el portal de venta de la propia editorial, su precio es de 750 pesos.

Óscar Ricardo Valero Recio Becerra fue designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Argentina por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.