El incidente, que fue filmado por cámaras de seguridad y se conoció en las últimas horas, se produjo el pasado 26 de octubre en la librería Ateneo Grand Splendid, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, cuando el embajador, de 76 años de edad, fue filmado mientras tomaba un libro y lo disimulaba en un diario que llevaba.

La decisión sobre el diplomático fue confirmada en las últimas horas por el canciller de México, Marcelo Ebrard, quien dijo que de comprobarse la veracidad de la denuncia el embajador será separado de su cargo.

"He solicitado al Comité de Ética que analice el caso del embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería", escribió el ministro en su cuenta de la red social Twitter.



Además, sostuvo que "de comprobarse que el vídeo es veraz (el embajador) será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad".



El libro que habría intentado robar el embajador es una biografía del italiano Giacomo Casanova, con un valor de unos 600 pesos.