Larreta junto a Santilli en la jura, captura YouTube

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reasumió esta mañana su cargo en una ceremonia que se realizó en la Legislatura de la Ciudad, mientras por la tarde tomará juramento a sus ministros en la sede del Ejecutivo local.



Acompañado por quien volvió a ser el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, Rodríguez Larreta concurrió a la Legislatura para desde las 11:00 encabezar su ceremonia de asunción ante los diputados de la Ciudad de los distintos bloques.



Allí, Rodríguez Larreta volvió a recibir los atributos de mando, ahora para el período 2019-2023.

Noticias relacionadas

"En primer lugar, quiero agradecerle a los vecinos, que con su voto me dieron un apoyo histórico para seguir trabajando y, también, a los que eligieron otras propuestas políticas, por participar y hacer críticas constructivas que me ayudan a crecer y mejorar", manifestó.



"Gracias a Mauricio Macri y al equipo del Gobierno nacional; y a María Eugenia Vidal y al equipo de la Provincia, que en estos años nos apoyaron a todos los porteños. Y un gracias muy especial a mi familia que hoy, como siempre, están acompañándome: Bárbara, Manu, Paloma y Serena", dijo.

Your browser does not support the video element.



"Gracias a todos los trabajadores del Poder Legislativo de la Ciudad, en especial a ustedes, legisladores y legisladoras de los distintos bloques, que consensuaron leyes fundamentales para la transformación de Buenos Aires", aseveró.



"Gracias de corazón a todos por su respaldo y confianza. Estoy muy contento por todo lo que hicimos y estamos haciendo juntos. La transformación de la Ciudad se ve en cada barrio, fruto del trabajo y, especialmente, del compromiso de todos los porteños", agregó.



"Necesito de ustedes para encarar los desafíos de los próximos cuatro años. Esto me ayuda a cumplir mejor con mi responsabilidad. El diálogo fortalece la democracia. Gracias a Macri y a Vidal por el apoyo de siempre. Somos los primeros en saber y reconocer lo que nos falta", argumentó.

Your browser does not support the video element.



"Yo sueño con una Ciudad donde todos tengamos cada vez más oportunidades para crecer, progresar y hacer realidad nuestros sueños y proyectos de vida. El primer paso para lograrlo es profundizar la transformación educativa que venimos impulsando. Vamos a transformar todas las secundarias en secundarias del futuro", explicó.



"Avanzamos en materia de seguridad. Bajaron todos los delitos en la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos lo reconocen. Vamos a mejorar todas las comisarías. as obras quedan para siempre. Tenemos el desafío de sacar todas las barreras del Sarmiento. Vamos a sumar plazas y parques. Hoy empezamos a recorrer un nuevo camino donde tenemos la misma responsabilidad: mejorarle la vida a los vecinos. Los próximos años de la Argentina tienen que estar marcados por el diálogo, el consenso y la construcción de una agenda común que beneficie a todos los argentinos. Si Alberto Fernández le va bien, le irá bien a todos los argentinos", cerró.

Your browser does not support the video element.



Por la tarde, a las 18:30, el jefe de gParque Patricobierno llevará adelante en la sede del Gobierno de la Ciudad del barrio de ios el acto en el que pondrá en funciones a los ministros y secretarios que lo acompañarán en su segundo mandato, los cuales ya fueron anunciados días atrás.



De esta forma, tomará juramento al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y a los ministros de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore; de Salud, Fernán Quirós; de Educación, Soledad Acuña; de Cultura, Enrique Avogadro; y de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio.



También hará lo propio con el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti; el de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y el de Gobierno, Bruno Screnci.