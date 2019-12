Valeria Benítez Coll

Valeria Benítez Coll, modelo y ex participante de Combate, denunció una dura historia de los abusos sexuales que sufrió por parte de su padre, Pablo, al igual que lo hicieron sus hermanas.

En un posteo desgarrador, Valeria detalla su situación y busca hacer justicia en un texto titulado: “Mi verdad, mi historia de abuso sexual”.

Hoy, con 24 años, Valeria narró el momento en que, junto a Ludmila, Ana Laura y Cecilia, se juntaron frente a frente y contaron sus historias, tan difíciles, de su infancia.

“Nos sentamos en la casa de mi hermana Ana Laura, nos pusimos en la mesa, y empezó...lo loco es que empezó Cecilia, que ella había dicho que no, que no quería pero hay una carga que sacar, uno quiere largarlo, uno quiere expulsarlo. Y ella contó qué fue lo que le hicieron, que fue lo que le hizo Pablo”, inició.

“Duele lo que cuenta, pero lo que más duele es ver cómo ella lo sufre. Cuando Ceci terminó de contar, que se desbordó en llanto, fuimos y la abrazamos todas. Después contó Ana. También se desbordó en llanto, fuimos y la abrazamos todas”, dijo, entre lágrimas.

“Después me tocó a mi. Ellas sabían que mis hechos de abuso habían sido más contundentes. Pablo le había dicho a Liliana que conmigo había “se le había pasado la mano”. Lo conté, conté mis hechos y ellas me abrazaron cuando terminamos. La miramos a Lu y Lu nos dijo que no, que no podía, que no quería, que le demos tiempo. Obvio que la entendimos”, expresó.

“Nos abrazamos en círculo las cuatro, como solemos hacer y nos dijimos “vamos a hacer justicia” y “vamos a ser fuertes y vamos a sanar”. Lo que nos decimos siempre. Y esa es nuestra lucha. La lucha primero por la justicia, para que Pablo esté preso, y después está la lucha por sanar, sanar lo que te hicieron”, cerró.

Tras las denuncias, Pablo Benítez Coll fue procesado por abuso sexual gravemente ultrajante por la calidad de ascendiente de su autor, es decir, por ser el padre. Se encuentra detenido desde el 25 de julio.