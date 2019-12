DÓLARES. NA

El dólar en el Banco Nación se negocia sin cambios a 63 pesos para la punta vendedora, al tiempo que suben el resto de los precios en las distintas modalidades, para hacerse de divisas, luego de conocerse las primeras medidas económicas.

El dolar MEP en los negocios bursátiles cotiza a 72,90 con un alza de 3,6% respecto del viernes, mientras que el contado con liquidación se pacta en 75,60 pesos.

En tanto, en el segmento marginal, la divisa se negocia con mucha dispersión entre 72 y 75 pesos.

Por su parte, el blue se disparó a $ 73, pero se mantiene casi $ 10 por debajo del nuevo dólar tarjeta. Con el impuesto del 30%, el dólar turista pasa a valer $ 82. Entonces, quien se va al exterior, prefiere dolarizarse en el mercado paralelo, que resulta más económico.

Mientras el dólar blue tiene una suerte de sobreprecio del 15%, ya que se disparó a $ 73, el dólar turista tiene un impuestazo del 30%, por lo que termina valiendo $ 82.

Esto provocó un virtual feriado cambiario en la plaza de las cuevas, ya que hay sólo operaciones pequeñas, por montos menores, porque del otro lado nadie quiere vender, entonces las cuevas no tienen a la contraparte para poder cerrar las puntas.

En el premarket, el mercado negro llegó a estar $ 75 para la compra y $ 78 para la venta, luego se negoció a $ 67,50 y $ 69,50 y desde ahí fue haciendo mercado, hasta llegar a $ 72,50 para la compra y $ 73 para la venta, pero por las pocas operaciones, en la City aseguran que sólo se trata de puntas testimoniales, mientras los arbolitos lo tienen a $ 74.

“Pasa que el turista que compra u$s 500 para llevar hoy se ahorra casi $ 10 por billete si sale a comprar por blue”, explica un mesadinerista.

“Hay operaciones, pero no pidas nada grande. Si pedís 20K (u$s 20.000) no hay puntas. A $ 73 tenemos operado, pasa que si los que se van se avivan de comprar ahora, se ahorran casi un 10%", agrega.

“Irremediablemente la brecha será del 30%, puede ser de golpe o lento. Esta semana que pasó los nombres y propuestas sobre el tema deuda le pusieron un freno a los dólares del exterior, y eso generó el achique fuerte. Ahora con estas medidas vuelve la brecha a la escena. Si 100.000 turistas van hoy al paralelo a comprar u$s 500, algo típico que se lleva cuando se va vacacionas, esa demanda de 50 palos verdes (u$s 50 millones) en unos días no podrá ser satisfecha. Hoy el blue lo suben o bajan con dos mangos”, detalla un bróker con años de experiencias en este tipo de cepos.