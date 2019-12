Graciela Alfano feliz de ser abuela por primera vez de la pequeña Nina.

A Graciela Alfano, Papá Noel le trajo uno de los regalos más lindos: la llegada de su primera nieta, Nina.

Noticias relacionadas

La actriz reveló: “Acá estamos festejando Navidad, nacimiento, todo junto, felices y contentísimos. Estoy muy emocionada, realmente todo el mundo lo dice que ser abuelo es impresionante, sobre todo el primero, y es una emoción muy fuerte, la verdad siento que emocionalmente me pasó un tsunami”.

Alfano le agradeció en su cuenta de Instagram a su hijo, Gonzalo, por "este precioso regalo de Navidad". “Es una cosa que no se puede explicar, solamente los abuelos lo saben y mantenemos el secreto. La gente tiene que llegar a viejo, son las cosas que traen los años. Es un tsunami de emociones, no podes creer. Desde que te dicen comenzó el trabajo de parto ya empezás con una cosa de distintas emociones, de esperanza, de temor, de rezar, crees en todos los santos de nuevo. Y además en un día tan particular como el de hoy”, explicó a un portal de noticias.



La bebé pesó casi 3,800 kg. y aseguró que su nuera estaba muy bien, y que la pequeña Nina gozaba de buena salud.

Ver esta publicación en Instagram #nina 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Una publicación compartida de Grace Alfano (@iconoalfano) el 25 Dic, 2019 a las 9:43 PST

"Esta nena me dio la energía para enfrentarme con mis fantasmas, para ponerlos afuera, para hacerlos públicos, que de eso se trata. Nuestra relación ya fue un milagro de limpieza desde antes de nacer", expresó la artista a horas de la llegada de la pequeña Nina.

La diva subió realizó un vivo en Instagram hablando de la noticia del nacimiento de Nina para todos sus seguidores.