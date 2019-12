Milei, economista.

Javier Milei, economista jefe de la Fundación Acordar, miembro del B20, del Grupo de Política económica del ICC Internacional (asesor del G20) y del Foro Económico Mundial brindó una entrevista donde dio su visión sobre la Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, y sus expectativas.

Al ser consultado por Infobae sobre la aprobación de la Ley de Emergencia, expresó: "Hay varias cuestiones respecto a esa ley. Implica que el Gobierno quiere manejar todo desde el Ejecutivo.



También refleja que se violentan los principios básicos de la tributación, porque en general los impuestos deben ser determinados por la Cámara de Diputados porque supuestamente, y digo supuestamente y lo subrayo, son los representantes del pueblo. En realidad, en la Argentina no representan nada porque tiene una democracia fallida, y difícilmente representen los intereses de los individuos que habitan en este país. Pero al margen de eso si partimos de la premisa “no taxation without representation”, lo hecho por el Poder Ejecutivo es un avance muy grave sobre al menos las libertades individuales declaradas. Por lo tanto, ya hay un problema institucional bastante grave para una democracia que es bastante precaria, por decirlo de alguna manera, aun cuando el sistema no vota nada importante tampoco. De las cosas importantes no se vota nada. Es decir, no nos dan voto para ver si queremos más Legislatura, menos Legislatura, u otro orden institucional que no sea tan caro. Entonces hay una cuestión de índole institucional que está mal; y que va justamente en contra de las garantías y de las libertades de los individuos. Primer punto."

"El ministro de Economía arrancó mal, porque arrancó mintiendo. Dijo que no iba a haber ajuste en el 2020, sin embargo, sí hay un ajuste. Ahora, qué es lo que pasa. No ajusta el gasto, es decir que en el fondo es un cortesano más de la corporación política. Es un cómplice de los delincuentes de los políticos. Porque en el ajuste que se hace todos ajustan menos las basuras inmundas de la corporación de los políticos: ajusta a personas desde ingresos por $20.000 o $30.000, pero los legisladores, que tienen remuneraciones por arriba de $200.000, o jueces con $400.000, o personas que reciben jubilaciones, pensiones, ligadas a la política, de eso no se ajusta nada", reflexionó.

"Lo que hay que tener en cuenta es que esto es un impuestazo. Como no quieren ceder en sus privilegios de casta van sobre el sector privado, que es el que genera riqueza. Entonces, este ajuste jamás puede ser expansivo. ¿Por qué? Porque en realidad se le está quitando fondos al sector productivo, es decir, al que genera riqueza, para seguir sosteniendo a los parásitos. Está claro que el resultado es menos producción. Ese es el concepto general", agregó sobre la decisión de estas medidas.

"Si la economía no crece no le alcanza con un superávit primario de 3,5 puntos del PBI, va necesitar entre 7% y 8% del PBI. No da. Creo que hasta al Excel le daría vergüenza poner ese número. Por lo tanto, no sólo que la economía no está en un sendero sustentable sino que intentar lograrlo subiendo impuestos es insostenible, ya que derivaría en un estallido social. De hecho, mucho de las grandes revoluciones encuentran su origen en una rebelión fiscal", explicó.

"La historia dice que todos estos programas terminaron mal. Todos, todos, todos terminaron mal. No conozco uno de estos planes heterodoxos que hayan terminado bien. Los únicos planes que terminaron bien en Argentina fueron los de shock. Desde 1952 en adelante todos los programas de shock, sacando el del 1959 que hubo un problema de extra apretón monetario, todos fueron expansivos. Es decir, con lo cual primero está la evidencia empírica. Segundo punto, no solo eso, sino que además qué es lo que pasa, como en la última parte del año se veía venir esto entonces se generó un colchón", aseveró.

Sobre si creen que la sociedad está preparada socialmente para aceptarlo, dijo: "No veo gente ahorrando en pesos. A ver, la señora Mercedes Marcó del Pont cuando salió a decir que hay que desdolarizar, la primera pregunta que yo hice fue ¿por qué no lo hizo cuando era presidente del Banco Central. La segunda es, si cree en la desdolarización le propongo que me venda su casa a 30 años en pesos con las tasas esas que dice que hay que pagar del 2 a 3% anual. Todavía no me vino a hacer esa oferta. Oferta que también se la puedo hacer al presidente Alberto Fernández, que también habló de desdolarizar. Hablan de la mala costumbre de comprar dólares y se olvidan que desde que tenemos Banco Central, 1935, se le quitó 13 ceros a la moneda, se destrozaron 5 signos monetarios. Es más, le podemos sacar 2 ceros más ya. Digo, también tuvimos dos híper inflaciones sin guerra".

"Cada vez que la inflación pasa del 20% anual se pierden 1,58 puntos de crecimiento y entonces en lugar de tener el PBI per cápita mínimo actual podríamos tener el mismo que Estados Unidos", agregó.

"¿Por qué no dejan elegir a la gente? No, quieren obligarle a demandar pesos para quitarle ingreso real con el impuesto inflacionario. O sea, son unos delincuentes. Pero esto no es solamente de este gobierno, es de todos y e rigor a la verdad el problemas son los políticos. Por eso la gente no quiere el peso, porque el peso es la moneda que emite la clase política", cerró.