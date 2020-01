Ataque de un abusador en Rosario, CANAL 26

El Ministerio Público de Acusación (MPA) difundió un video para identificar a un hombre que atacó, abusó, golpeó y robó a una mujer.

En la grabación que fue registrada por una cámara de seguridad se puede ver el momento en el que el agresor la besa por la fuerza, le toca un seno y después la golpea para terminar robándole sus pertenencias.

Según informaron desde la Fiscalía al medio local Rosario 3, la difusión de las imágenes (con autorización de la víctima) busca la colaboración de la población para que brinden datos y así identificar al atacante.

La agresión sexual ocurrió el pasado 7 de julio a la medianoche. Y según informaron medios locales, la víctima fue interceptada en la zona de la calle Maipú al 2200 por el hombre. En las imágenes se puede ver al agresor y a la mujer, de 35 años, en el palier de un edificio o una casa. La joven venía siendo golpeada y cae al piso semi inconsciente.

Segundos después el hombre abusa de ella: la besa por la fuerza, la mujer lo corre como puede y él le toca un seno. La levanta y la lleva a otro lugar donde no es captado por ninguna cámara. Pero después vuelven ambos y cuando ella intenta huir, es arrojada contra el piso, golpeándose la cabeza contra una pared. No contento con eso, el agresor le pega una patada en la cabeza y le roba todas sus pertenencias: un reloj, el DNI, celular, tarjeta de débito, pulseras y llaves. Mientras la víctima queda tirada en el piso, el agresor escapa y desde entonces es buscado.

Luego la víctima fue encontrada por un vecino que llamó al 911 y al SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias). Fue trasladada al hospital provincial donde constataron que tenía lesiones en la cabeza por los golpes y el tabique nasal quebrado. Estaba inconsciente.

Luego de las curaciones la mujer fue llevada al hospital Español donde estuvo internada hasta el 11 de julio.

Quien pueda aportar cualquier dato que permita identificar al agresor, tiene que comunicarse al 911 o presentarse en el Centro de Justicia Penal en la calle Sarmiento 2850, en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, planta baja. El fiscal a cargo es Alejandra Raigal.