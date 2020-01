Ministro de Trabajo, Moroni en conferencia de prensa.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció un aumento salarial para los trabajadores del sector privado de 3.000 pesos para el mes de enero y 1000 pesos en febrero, y dijo que se trata de "una suma fija para todas las escalas para todas las categorías".





El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde precisó que el incremento será a cuenta de las paritarias.

Your browser does not support the video element.

"No es un bono, es un incremento salarial. Serán 3000 en enero y 1000 en febrero y será remunerativo. Queda a incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias 2020", expresó.

Noticias relacionadas

"Con estas medidas, 1.300.000 trabajadores recuperan pérdidas de 2019. Es una cifra fija para todas las categorías", agregó.

"Fija un piso para los sectores postergados. Va a haber una medida similar para el sector público la semana que viene", aseveró.

"Trabajadores agrarios y servicio doméstico tendrán una medida similar la semana que viene. No tienen incidencia en los adicionales. Se liquida aparte y se aplica a todas las escalas. Las provincias deben resolverlo de forma autónoma", detalló.

Your browser does not support the video element.

El presidente Alberto Fernández presentará el decreto como un "piso" garantizado pero la suma, la mitad de lo que venía trascendiendo, refleja la resistencia mostrada por las empresas a pagarlo, en un escenario recesivo.

Desde la Casa Rosada señalaron que el monto pretende ser un "marco de referencia", que de ninguna manera implica un tope para que luego se negocie en cada sector.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, resaltó que el objetivo de esta medida es "recomponer el bolsillo de los argentinos".

Cafiero rechazó que se trate de un bono, al explicar que se negoció una suma fija a cuenta que "haga subir los salarios de los que están más abajo".

Además, aclaró que los futuros aumentos en el marco del debate paritario "no pueden poner en peligro el funcionamiento" de los comercios y pequeños productores.