El Dr. Claudio Santa María brinda consejos sobre el veganismo.

Ser vegano es seguir hábitos de alimentación que rechazan productos de origen animal, y en esa transición, pueden surgir dudas sobre qué tan recomendable es para la salud, aquí te compartimos los beneficios y desventajas del veganismo de la mano del Dr. Claudio Santa María (M.N. 96332).

Las dietas veganas son adecuadas nutricionalmente, con beneficios en la prevención de enfermedades, de acuerdo con la Asociación Americana de Dietética (ADA), en su documento titulado “Postura de la Asociación Americana de Dietética: dietas vegetarianas”.

Entre los beneficios se encuentra que la dieta es rica en fibras: dietética, magnesio, fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas C y E, FE+3 Hierro no emínico, ácido fólico y ácidos grasos poliinstaurados (N-6).

Noticias relacionadas

Ser Vegano evita:

-ECV Enfermedad cardiovascular por falta de colesterol

-Hipertensión

-DBT Diabetes

-Obesidad

-Cáncer

Las desventajas de ser vegano es que es una dieta baja en colesterol, grasa total y grasa saturada entre otras. Además se recomienda evitar para un grupo que incluyen embarazadas, niños y adolescentes.

Aquí los consejos: