Pasión Millonaria en San Martín de los Andes. Gallardo y todo River con los hinchas.

River revolucionó a San Martín de los Andes. Con la llegada del plantel para afrontar la parte dura de la pretemporada, todos los hinchas se acercaron para no perderse ningún movimiento de los futbolistas y de Marcelo "Muñeco" Gallardo.

Lunes y martes por la mañana, llenaron el predio en medio del entrenamiento del equipo. Fue momento de gritos, aplausos, mucha emoción y pasión ante sus ídolos.

Your browser does not support the video element.

Gallardo sonrió y firmó autógrafos y remeras. Se sacó selfies y agradeció el cariño constante de la hinchada Millonaria.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El otro Enzo. Pérez firmando autógrafos ante la multitud.

Gallardo, director técnico del equipo, les había prometido a los fanáticos que los jugadores irían a saludarlos una vez finalizada la práctica. Y así lo hicieron, ante la alegría de la gente. Fue momento de firma de camisetas y sacarse fotos. Incluso, se lo vio a Matías Suárez sacarse una selfie con un grupo de fans.

El Muñeco se llevó todas las miradas, los abrazos y las sonrisas. Obvio, se sacó foto con los hinchas "millonarios".

Locura "Millonaria" en San Martín de los Andes. La Patagonia se viste de rojo y blanco por estos días...