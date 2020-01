Tiroteo en México, REUTERS.

Un chico de 12 años disparó con un arma de fuego en un colegio privado en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México, y mató a tres personas e hirió a otras cinco.

Los hechos ocurrieron en el Colegio Cervantes del Bosque, alrededor de las 8:30, hora local.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, confirmó que un niño de 12 años de edad, alumno de sexto grado, llegó al colegio con dos armas cortas y abrió fuego contra la maestra y algunos compañeros.

Asimismo, el director de Seguridad Pública de Torreón, Primo Francisco García, señaló que el niño que disparó no tenía antecedentes de mala conducta.

"Lo que sabemos es que era un niño destacado, con buenas calificaciones y que no daba ningún problema en la academia", dijo a medios locales, a las afueras del lugar.

Según la fiscalía, el menor -que cursaba el sexto año de primaria- "pidió permiso para salir del aula, tardó, la maestra fue a buscarlo y posteriormente vino el ataque".

Las versiones indican también que el nene llegó al centro escolar armado. "Ya estamos investigando, pero ni el padre del niño sabe cómo tuvo acceso al arma", indicaron funcionarios de justicia.

El diario mexicano Milenio informó que el intendente, Jorge Zermeño Infante, precisó que el chiquito portaba dos armas.