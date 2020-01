Una mujer resultó herida con fracturas al ser impactada este mediodía por un árbol que se desmoronó sobre una parada de colectivos en la Plaza Constitución, ubicada en el barrio porteño homónimo.

El incidente se produjo alrededor de las 12:00 cerca de la intersección de Lima y Constitución, a escasos metros de la terminal del tren Roca.

Your browser does not support the video element.

Bomberos de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para rescatar a la mujer, que de acuerdo con las primeras informaciones, tiene unos 60 años.

Noticias relacionadas

Al lugar acudieron ambulancias del servicio de emergencia SAME para trasladar a la víctima, que sufrió algunas fracturas, a un hospital de la zona.

La mujer fue trasladada al hospital con pronóstico reservado mientras investigan las condiciones de en las que se encuentra la plaza.