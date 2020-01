Agresión de un turista a un mozo en Pinamar

Un turista agredió a un mozo en Pinamar por no atenderlo en el momento que él pretendía y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

El violento episodio tuvo lugar en una sucursal del café Havanna ubicado en la Avenida Bunge y Simbad el Marino, el pasado domingo alrededor de las 23 cuando las cámaras de seguridad registraron la agresión del cliente hacia el trabajador luego de un breve diálogo.

El cliente, de 43 años, se acercó al mozo que acababa de levantar una mesa y lo tomó del brazo para exigirle que lo atendiera, a pesar de que el joven ya le había preguntado cuántas personas iban a ser ya que observó que este hombre llegó al café junto a unos amigos.

"Cuando le preguntó cuántos iban a ser, este hombre le respondió: ‘Muchos’. Al pedirle un número específico, volvió a responderle: ‘Empezá a atender con los que estamos acá’", agregaron. Luego, aún con la bandeja en mano repleta de vajilla, sugirió dejarles la carta y regresar en unos minutos para limpiar las mesas y tomar el pedido.

"Enfiló para el local para dejar la bandeja y volver hacia el lugar y atenderlo. Pero esta persona se paró, lo increpó y comenzó a insultarlo, a decirle con mucha violencia que retorne y les tome el pedido", relató uno de los encargados del local. La discusión verbal se convirtió en un forcejeo que provocó la caída de la bandeja y la rotura de toda la vajilla que llevaba sobre ella.

Luego, como se advierte en las imágenes, lo agarró del cuello con su brazo izquierdo y lo arrojó al piso. "Le exigió que le hablara bien y que regresara. ‘Me vas a atender cuando yo te digo', fue la frase que le dijo antes de querer golpearlo", contó uno de los empleados del local.

Rápidamente se acercaron dos efectivos policiales, quienes separaron al agresor y tomaron sus datos personales. Al día siguiente, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Pinamar, a cargo del doctor Eduardo Elizarraga, lo notificó por "lesiones". El turista no fue detenido pero deberá presentarse a declarar en los próximos días.