Javier Milei en Canal 26.

El economista Javier Milei estuvo de invitado en "Noticias de 20 a 22" en CANAL 26 con Sebastián Dumont para hablar de la actualidad económica tras los últimos anuncios del Gobierno de Alberto Fernández a casi dos meses de su asunción: dólar, deuda e inflación entre los temas más destacados. Además, su análisis sobre el Gobierno saliente de Mauricio Macri y la herencia que dejó.

"Estoy fantástico, lo del Banco Central me tiene profundamente feliz porque se precipitan los tiempos para que me lo den y lo cierre. El comunicado emitido por el Banco Central es lamentable, es de un nivel técnico paupérrimo y es algo que debería darnos a la calle con un Banco así", expresó en el inicio de la entrevista.

Your browser does not support the video element.

Sobre el último comunicado, explicó: "Básicamente te dice que va a financiar al fisco y lo que está diciendo es que los pagos al exterior, dará letras intransferibles para llevarse los dólares. El día que se queden sin dólares, hay riesgo de que los depositantes puedan no recibir sus depósitos. Además el déficit fiscal lo va a financiar con emisión monetaria".

Noticias relacionadas

En lo que respecta a la inflación, dijo: "Existe una posibilidad de una hiperinflación. Si hay una posibilidad de una alta demanda de dinero, es posible que ocurra. En cuanto a las últimas medidas, te pisa algunos precios pero en primer medida nunca funcionan los controles de precios. El problema tiene que ver con la cuestión monetaria".

"El dólar oficial no sube por estar atrapado, pero sube el paralelo. En exceso con demanda de dinero, los precios suben pero el dólar sube primero y luego los de comercio exterior, minoristas y mayoristas . Por último los salarios", agregó.

"El cepo es inmoral porque si te ganás honestamente el dinero, ¿por qué no podés gastarlo como querés?. Hoy tenemos una descordinación con los precios de los dólares. El plan económico lo está escondiendo demasiado bien, hoy escuché una declaración de Guzmán sobre que los bonistas tienen que aceptar y no es sólo eso, también están los argentinos", analizó.

"Argentina para pagar la deuda necesita tener un superávit de 3,5 del PBI y no lo tiene. Estamos a seis puntos por lo menos para alcanzar el nivel de solvencia, Argentina tiene un problema enorme", manifestó.



Respecto a Alberto Fernández reflexionó: “Vos crees que el podría aplicar el plan que el gustaría. A los 5’ tengo dudas de que pueda seguir en el cargo. Aplica medidas irracionales”.

Al ser consultado sobre porqué Macri priorizó el discurso económico y no el político, dijo: “No tengo la sensación de que primero fue la economía y después la política. Cuando se inventa la preferencia revelada se hacían encuestas, ahí no importa lo que la gente dice sino lo lo que hace. Al momento de elegir el ministro de Economía, prefirió a un Prat Gay que hablaba de que gastando se solucionaba todo."

Y agregó ante la consulta de si Argentina fue manejado por CEOs durante el Gobierno saliente: “El país no era manejado como CEO, tampoco era su dinero y es distinto cuando se maneja la que no es de uno. La mejor definición sobre el Gabinete de Macri la dio Guillermo Moreno, que hablaba de que era un Gobierno de Gerentes de Relaciones Internacionales donde hablan mucho pero no hacen nada. Eran tipos preocupados por la forma y no por el contenido”.

Respecto al Gabinete y al equipo que acompañó al Macri, comentó: “Puede ser que la política tradicional sea mala, pero un ejército de pelotudos es peor. El daño hecho a la Argentina es enorme, la herencia que dejó Macri es absolutamente peor que la que dejó Cristina Kirchner porque dejó más desempleo, pobre y problemas de deudas. Argentina se encamina a la peor crisis de su historia.“

En el caso de la herencia que le dejó a Alberto Fernández, dijo: “Lo peor no fue el desastre económico sino el desastre que hizo en lo cultural. Decía una cosa y en los hechos hacia otra. En términos históricos, Cristina Kirchner es la mujer más importante de la política argentina.”

Milei habla sobre las elecciones de octubre pasado y explicó: “Me parece que el Frente de Todos gana por la muñeca de Alberto. La mejora que tiene Kicillof es porque los votos que le saca a Vidal, son los votos de Massa. Alberto también se encargó de la alianza con gobernadores.“

”Si Alberto Fernández me llamara, le diría todo esto. Si por ejemplo Argentina entre en default, hay hiperinflación y me llaman iría con mi equipo y lo que haría es dinamitar el Banco Central porque es una cuestión moral”, comentó sobre si en algún momento aceptaría una propuesta del gobierno.

“La inflación es un impuesto no legislado. Los impuestos son un robo, en todo el mundo el Estado el roba a la gente con los impuestos. Si a vos te va bien, te van a quitar para dárselo a otro“, agregó.

El periodista Dumont le pide una reflexión sobre porque ocurrió lo que ocurrió en Chile y reflexionó: “En Chile pasaron varias cosas: crecía, tenía buenos indicadores y caída de pobreza con un buen PBI. Pero pasó que estaban séptimos en el índice de libertad económica, Bachelet vino con reformas socialistas a lavar cerebros y la economía se estancó. Piñera llegó y no tuvo el coraje para hacer los cambios aunque con menos daño que Macri. La sociedad empezó a sembrar frustración."

Al finalizar cierra con una conclusión preocupante de cara al futuro de la economía argentina: “Respecto al segundo semestre, hoy estamos en el paraíso”.