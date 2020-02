Peligro de derrumbe.

Debido al colapso de un puente y el riesgo real de su derrumbe, la ruta 40 en la provincia de Mendoza se cortó desde la mañana de este sábado. El lugar dañado está en el kilómetro 3.244 del tramo en que esa ruta se hace autopista, y cruza el arroyo Los Chañares, entre las localidades de Anchoris y Tunuyán.

Desde el jueves pasado, toda la zona recibe fuertes lluvias, lo que ocasionó la crecida del río Mendoza y los arroyos subsidiarios. Por eso, la Policía Vial del Valle de Uco indicó “tener precaución y observar el caudal de agua al cruzar el Arroyo Anchayuyo”, así como otros puentes de la zona.

El temporal generó que varios barrios de la localidad cercana de Ugarteche hayan quedado totalmente inundados.

Noticias relacionadas

Vialidad Nacional comentó que “el estado técnico de los puentes es intransitables por problemas estructurales”, y que “se estima a primera instancia que la situación durará al menos 15 días”.

Defensa Civil de esa provincia, que trabajó en el lugar en conjunto con Vialidad Nacional, añadió que “ , por lo tanto se estaría gestionando el montaje de un puente auxiliar a los fines de optimizar el flujo vehicular”.

Peligro de colapso en el puente.

Según se pudo establecer, quienes tengan que transitar por el lugar“ deberán ingresar al departamento del Valle de Uco por la ruta 86, camino a los Cerrillos, mientras que los que se dirijan desde el Sur provincial hacia la Ciudad, tendrán que tomar la ruta 88 a carril Zapata”.

Esto tiene lugar en plena temporada de un verano en el que Mendoza -según números de enero- se convirtió en el quinto destino que eligieron los argentinos, con un 75% de ocupación hotelera y la visita de 486 mil personas, que significa un crecimiento del 12% respecto al mismo período del 2019.

El tramo Anchoris-Tunuyán corresponde a la última etapa de una obra que arrancó en 2001 y que se propuso unir con doble vía sobre la ruta 40 a las localidades mendocinas de Luján de Cuyo con Tunuyán. El avance de las obras fue de 4,5 kilómetros por año y su finalización tuvo lugar en el año 2015.

Your browser does not support the video element.

Imágenes impactantes del desastre.

El 3 de junio de 2015, con la presencia de la entonces presidenta Cristina Kirchner junto al gobernador mendocino del momento, Francisco Pérez, se inauguró mediante teleconferencia, la doble vía que comunica la localidad de Anchoris, en Luján de Cuyo, con el ingreso a Tunuyán.

Aquel día, la Presidente señaló: “Son impactantes las imágenes que estamos recibiendo aquí de lo que es la autovía, porque en realidad es la Ruta 40, pero en este tramo convertido en autovía con lo cual la hace absolutamente segura y ayuda a fortalecer la competitividad a este maravilloso camino definido como el Cordón del Plata”.

En ese mismo día hace tres años, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro dijo: “Es una obra de 28 kilómetros que tiene un sentido estratégico fundamental de interconexión para el ámbito y desarrollo productivo. Además, también tiene gran importancia en lo que se está generando en nuestro querido Valle de Uco, el desarrollo y crecimiento del turismo, gracias a la recuperación de Aerolíneas Argentinas que nos trae más de 1.000 visitantes semanalmente a nuestra querida Provincia y muchos de ellos vienen por esta Ruta a nuestro querido Valle de Uco”.

Your browser does not support the video element.

Puente colapsado y Ruta 40 cerrada.

Los trabajos corrieron por cuenta y cargo de la firma José Cartellone Construcciones Civiles S.A, y la inversión ascendió a $410.025.755,85. Además del puente dañado, también se hicieron otros, sobre los arroyos Tierras Blancas y La Estacada. La ruta, de concreto asfáltico, tiene 7,5 metros de ancho y se completa con una banquina externa de 2,5 metros de ancho hecha del mismo material, y una banquina interna de 1,5 metros de ancho.