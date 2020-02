Luciana Salazar y su hija Matilda

Luciana Salazar pasó unos días en Nueva York sin su pequeña hija Matilda pero no se olvidó de ella, ya que le trajo un costoso e increíble regalo.

La modelo visitó una lujosa jugueteria donde venden importantes muñecas parecidas a nenas y encontró una muy parecida a su hija. Luli mostró los distintos ejemplares de muñecas en exhibición con sus diferentes colores de piel, peinados y ropa.

“Miren lo que es este lugar para crear tu propia muñeca. Acá las nenas se vuelven locas”, sostuvo en el video que grabó en el local de “American Girl”. Y, allí mostró la que le compró a su hija por 200 dólares, unos 16 mil pesos.

“Matilda se llevó esa y le creamos una muñeca”, dijo señalando la que eligió su hija que era una ejemplar rubia como ella, de 45 centímetros de altura.

Lo que tiene la tienda es que se puede pedir que te hagan una parecida a un niño, por ejemplo se puede elegir color de los ojos, del pelo, de la piel, el peinado, la vestimenta y hasta se le puede poner el nombre. Además, hay accesorios para jugar con ellas.