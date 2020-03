Alfano junto a Sol Pérez por Radio Latina.

Graciela Alfano compartió una intensa y profunda charla con RADIO LATINA 101.1 donde habló de todo en "Show Attack", el programa conducido por Sol Pérez. Elogió la figura y la cola de la conductora del programa y a la hora de la seriedad habló del aborto: "Tuve una experiencia de aborto muy dura y yo sufrí las consecuencias".

Graciela (67) repartió elogios para Sol Pérez (26): "Sos divina, tengo el honor de que a mis 67 años comparen tu cola con la mía... A mi edad, no lo imaginaba. Tengo mucha gimnasia hecha, como bailarina soy de madera... Pero le pongo todo. Digo que tengo 20 años con 47 de experiencia y eso es actitud, porque uno va decayendo. A mi edad, las flacidez, las arrugas son trofeos, porque viviste y viviste bien y no hay media red para la amargura".

Grace agradeció los piropos que le prodigaron por su participación en los carnavales de Corrientes donde mostró su bella figura.

Alfano en Corrientes.

También hubo lugar para la política y un tema controversial: el aborto. "Por qué no generamos políticas sanas que pongan de pie a nuestro país y que tenga el compromiso de cumplir esas políticas. Todos queremos un país mejor".

"Generemos políticas sanas y que la gente se comprometa a cumplirlas", agregó.

Sobre las declaraciones de Susana Giménez en torno a la pobreza, Alfano dijo: "Soy reflexiva, no soy compulsiva. Tiendo a hacer las cosas conscientemente. Todo hay que pensarlo antes de emitir una opinión. No puedo señalar con el dedo a Susana porque no sé lo que quiso decir. Ella es muy espontánea. Habría que ver qué quiso decir. Susana es una persona con una capacidad económica increíble. Es una persona con poder real y si quisiera dar trabajo a una gran cantidad de gente podría hacerlo, comprar hectáreas, etc".

A la hora de hablar de la política y la sociedad, Grace dijo: "Lo único que pido es habilidad para responder de los políticos. En todo el mundo la gente está migrando para tener una vida mejor", sostuvo. "Generemos políticas sanas y que la gente se comprometa a cumplirlas", dijo Grace.

"Si desde las políticas tan básicas, chicos... mantengamos el aire puro, porque nos morimos... mantengamos la tierra sana y dejemos de cortar árboles, limpiemos las aguas, cosas que no habría que explicarle a nadie... Bajar a tierra y ser consciente de cada acción que hacemos. Tantos los políticos como nosotros...", agregó.

La artista aseguró: "Lo que nosotros cómo generaciones le estamos diciendo a las que vienen es que nos importa un pito el país que les vamos a dejar". "Yo creo en las sociedades inclusivas, que crecen y que se hacen más fuertes", sentenció.

Y sobre el aborto, sostuvo en la charla con Mariano Pavón y Sol Pérez: "Yo tuve una experiencia de aborto muy dura y yo sufrí las consecuencias. La experiencia del aborto para la mujer no es lo mismo que ir a depilarse. Es algo que las va a lastimar, las va a dejar dolidas. Por supuesto que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere pero tiene que ver que esa experiencia no es agradable por más que sea necesario. Propongo ver cuántas cosas podemos hacer para que esa chica no llegue a tener que decidir entre un aborto o no y eso se llama educación. Porque si no, tapamos con la mano. Hay que tomarlo con seriedad".