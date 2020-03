Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández volvió a hacer de las suyas en las redes sociales, al mostrar su lomazo para lo que fue una campaña de fotos.

Cinthia decidió darle otra vuelta a su entrenamiento y anunció que lanzará un proyecto en las redes sociales para difundir su pasión con todos sus seguidores.

Como parte de la promoción del proyecto, protagonizó una sensual producción de fotos donde lució los frutos de su esfuerzo. "Se viene Cin-Fit y tu cuerpo lo sabe", escribió.

El comienzo de año no fue nada fácil para la panelista que luego de su ruptura con Martín Baclini no ha podido encontrar el amor y en reiteradas oportunidades manifestó que aún no puede superar a su ex.

Por lo pronto Fernández encarará este proyecto que seguramente la tendrá ocupada gran parte del años mientras espera que el amor vuelva a tocar la puerta.