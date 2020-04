El presidente Alberto Fernández sostuvo esta tarde que la Argentina buscará afrontar la deuda "sin postergar las necesidades" que tiene el país, mientras remarcó que el Gobierno no está "firmando cheques en blanco".



El mandatario aseguró desde Olivos que "tal vez esta sea la oportunidad par crear un país más justo".

"Con la misma buena fe con la que encaramos este debate con los acreedores lo seguimos llevando adelante y proponemos una solución. Estamos en una suerte de default virtual".

"Tenemos que construir de una vez y para siempre es un país que contenga a todos", enfatizó junto al ministro de Economía, Martín Guzmán.



Insistió: "No estamos firmando cheques en blanco ni papeles que no vamos a poder cumplir".



Según pronosticó, este viernes "será definitorio porque los mercados van a saber las condiciones" en las que la Argentina puede "pagar y cumplir".

Guzmán, advirtió esta tarde que la Argentina "hoy no puede pagar nada", mientras destacó que el Gobierno presentará una propuesta "sostenible", y rechazó la posibilidad de un mayor ajuste fiscal, como piden los acreedores.

Desde la Quinta de Olivos y juntos al presidente Alberto Fernández, el funcionario indicó que la Argentina buscará en su propuesta "cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años".

Destacó que hay "fuertes similitudes" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló: "Hoy la Argentina no puede pagar nada".

Sostuvo que no sólo en la actualidad no puede hacer frente al pago de la deuda, "sino que durante ciertos años no puede pagar".

"Lo que la Argentina propone es algo consistente con lo que consideramos en un marco sostenible", enfatizó Guzmán, quien afirmó que los acreedores piden "más ajuste fiscal, rápido y en mayor cantidad".

"La realidad es que eso destruiría el futuro y las oportunidades de millones en la Argentina. Es algo que nosotros no vamos a permitir", apuntó Guzmán.