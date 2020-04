Una vista inimaginable tiene el Mont Saint-Michel. Más de 2 millones de turistas visitan cada año el islote en el noreste de Francia pero varias semanas de confinamiento lo han dejado vacío.

Y junto con los turistas se han ido los ingresos de los que dependen sus restaurantes y tiendas de recuerdos.

Your browser does not support the video element.

Marc Yreux, dueño de una tienda, dijo: "Diría que fue casi como una campaña militar porque a las 9 en punto dijeron 'Lo siento señor, no puede abrir' y eso fue todo, se hizo en menos de un minuto. Fue extremadamente brutal. Así que se cerró, todos se fueron, dejamos todo. Había recibido toda la mercadería, así que también tengo un problema con mis proveedores porque tengo el 70% de mis suministros y los proveedores van a querer que se les pague y, Dios mío, no tengo ventas, así que como dije un mes o dos está bien, pero ahora tendremos que buscar otras soluciones".

Noticias relacionadas

Con o sin turistas, las campanas siguen sonando en la abadía fundada en el siglo X, la pieza central de arquitectura gótica data el siglo XIII.

Los turistas comenzaron a acudir en la década de 1980 luego de que el sitio fuera designado Patrimonio de la Humanidad. Y pasará un tiempo antes de que regresen.

No habrá alivio de las restricciones al menos el 11 de mayo. E incluso entonces no está claro cuándo Francia volverá a abrir sus fronteras al turismo internacional

BANDA SONORA: NO AUTORIZADA PARA USO EN CANALES DE TELEVISION. DIGITAL: LA BANDA SONORA DE ESTA NOTA SOLO PUEDE SER USADA CONJUNTAMENTE CON EL VIDEO QUE LA ACOMPAÑA Y NO PUEDE SER SEPARADA Y UTILIZADA INDIVIDUALMENTE EN NINGUN OTRO CONTEXTO O PRODUCCION AUDIOVISUAL, NI TAMPOCO RE-EDITADA O SEPARADA DE LA NOTA DE LA QUE FORMA PARTE.

FUENTE REUTERS.