Danna Paola cantante y actriz de la serie Élite.

Tik Tok es es una de las redes sociales que ha surgido con una cantidad de suscriptores que va en aumento. "Me encanta este reto de TikTok. Es una manera de ver chicos lindos y anónimos. Además no es agresivo, sino que estás alabando la belleza del muchacho en cuestión pero de una manera amable", opina una joven usuaria en uno de los tantos comentarios de esta red social que, hoy por hoy, es furor.

Noticias relacionadas

La propuesta, que en la vereda de enfrente a la opinión anterior muchos critican porque opinan que se transforma a alguien filmado "a escondidas" en un hombre, cosificándolo.

Consiste en mostrar a un joven que a criterio de quien filma es bello y apuesto, pero sin que se de cuenta de que lo están filmando. A ese video, musicalizarlo con la canción "Mala Fama", de la artista azteca Danna Paola.

Your browser does not support the video element.

"Concretamente hay que usar la parte en donde dice 'Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos, que esté bueno va de tercero y de paso que tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí...' para el video que subís", aclara otra de las usuarias de Tik Tok.