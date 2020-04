Violento choque de colectivos en Pompeya, CANAL 26

Un impactante choque entre dos colectivos se produjo este lunes a la madrugada en la intersección de Av. Saenz y Beazley, en el barrio porteño de Pompeya.

Los dos choferes de los autobuses sufrieron politraumatismos en el cuerpo y fueron trasladados fuera de peligro al hospital Penna.

Un colectivo de la línea 76 circulaba por Beazley, cuando al llegar al cruce de la avenida, se le apareció por delante un interno de la línea 179, que transitaba por Sáenz. El transporte público verde y blanco se incrustó en la parte central del rojo y estuvo cerca de provocarle un vuelco.

Ninguno de los dos vehículos transportaba pasajeros, pero se estima que si el 179 viajaba "cargado", algunas de los pasajeros del lateral derecho podrían haber sufrido heridas de mucha consideración.

Las cámaras de seguridad de la zona determinaron que el colectivos de la línea 76 era el que cruzaba la avenida en verde. El semáforo de peatones de una de las esquinas y otro de la misma avenida expusieron la infracción cometida por el chofer del 179, que cruzó la calle varios segundos después de que su semáforo se pusiera en rojo.