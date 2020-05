Axel.

El músico Axel y su mujer, Delfina Lauría, fueron padres por cuarta vez y presentaron a su hijo Gregorio en las redes sociales. El músico compartió un video del recién nacido con un largo texto para su familia.

Axel compartió en su cuenta de Instagram un video que enterneció las redes sociales y que recibió cientos de comentarios felicitando al cantante y su esposa por haber sido papás por cuarta vez.

Your browser does not support the video element.

“BIENVENIDO GREGORIO. Llegaste cantando tus más bellas melodías. Sos la muestra más hermosa y real que el amor siempre triunfa frente a cualquier obstáculo. Sos la verdad de la unión de nuestra familia, del amor tan inmenso que existe entre papá y mamá, tus hermanas y hermano”, empezó escribiendo el cantante en el epígrafe del video que publicó.

Noticias relacionadas

El video, publicado hace apenas horas, ya tiene más de cien mil reproducciones y cientos de comentarios de apoyo.

El músico ya tenía tres hijos con su pareja Delfina: Águeda de 10 años, Aurelia de 7 y Fermín de 4. "Estoy inmensamente agradecido con la vida, por la compañera que elegí y me eligió para compartir este camino, y que Gregorio nos eligiera como padre y madre. Aunque ahora somos seis, siempre somos uno", agregó el músico en sus redes.