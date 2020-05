Martín Guzmán, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, AGENCIA NA.

La Argentina recibió tres contraofertas por parte de sus acreedores en una jornada en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que "si hay ideas diferentes que sean consistentes y respeten las limitaciones", está dispuesto a escucharlas.

El funcionario había indicado este viernes que, hasta el momento, había recibido sólo una contrapropuesta, pero a última hora recibió tres más, según confirmó el Palacio de Hacienda.

En ese sentido, Guzmán junto a su equipo y los asesores financieros analizan las características de las propuestas y sus implicancias.

"Estamos comprometidos con darle una solución sostenible al problema de la deuda y queremos, bajo el liderazgo positivo del presidente Alberto Fernández, tener una relación sana y duradera con nuestros acreedores", apuntó.

En medio de las negociaciones, el funcionario nacional afirmó: "Continuaremos trabajando en el frente de la deuda hasta que lleguemos a un resultado".

El ministro remarcó que "hay un diálogo positivo con los bonistas" que continúa y aseguró: "somos flexibles respecto de las distintas combinaciones de parámetros (de la propuesta)".

"Si hay ideas diferentes que sean consistentes y respeten las limitaciones que tenemos, estamos dispuestos a escucharlas", puntualizó.

"El éxito para la Argentina significa alcanzar un acuerdo sostenible, con el que podamos comprometernos y cumplir", enfatizó Guzmán.

Las declaraciones fueron expresadas este viernes al brindar una videoconferencia en el Council on Foreign Relations (CFR), una organización con sede en Nueva York que reúne a inversores, diplomáticos, analistas y funcionarios de los Estados Unidos.

El ministro también destacó el apoyo recibido para el proceso de reestructuración de la deuda por los gobernadores, el Congreso nacional y la sociedad. "Restaurar la sostenibilidad de la deuda es una política de Estado", insistió.

Respecto del FMI, el titular del Palacio de Hacienda reiteró que la Argentina trabaja para alcanzar un nuevo acuerdo con el organismo multilateral y manifestó: "Estamos revisando el programa anterior".

En tanto, pronosticó que hay una serie de reformas que el país deberá adoptar luego de la pandemia.