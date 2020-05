Lizy Tagliani y Marley rompieron la cuarentena para hacer el programa.

Marley visitó la casa de Lizy Tagliani. De esta manera, la conductora abrió las puertas de su hogar, en un paseo por sus rincones favoritos y compartió parte de su intimidad en estos días.

El conductor solía realizar el popular ciclo de Telefe desde la comodidad de su casa, acompañado por su hijo, Mirko. Pero en esta oportunidad, cambiaron la modalidad luego de haber tenido inconvenientes para comunicarse vía streaming con Flor Peña en el programa anterior.

“Tenemos que estar todos distanciados. Están todos con las precauciones”, dijo Marley al iniciar el programa en el que presentaron momentos nunca antes vistos de los viajes que realizaron juntos por el mundo a diferentes destinos: Rusia, Israel, Barcelona, París, Ibiza y Buenos Aires.

Noticias relacionadas

A medida que se fue desarrollando el ciclo, en las redes sociales se abrió un debate sobre el comportamiento de ambos conductores, quienes rompieron la cuarentena, no tenían puesto barbijos ni respetaban la distancia social. De esta manera, muchos usuarios se quejaron porque estaban dando un mal ejemplo frente a miles de televidentes que permanecen encerrados desde el 20 de marzo.

Your browser does not support the video element.

“Súper gorra lo que voy a decir pero me indigna estar encerrado hace dos meses y que el pelotudo de Marley vaya a la casa de Lizy sin respetar la cuarentena, sin barbijo, sin respetar la distancia con ella, ni siquiera protegiendo el micro, para hacer un programa súper irrelevante”, dijo una persona en Twitter. “¿Y la distancia?Marley le tiro una carcajada encima a Lizy! ¡Sin barbijos! ¿Y la cuarentena? Muy mal ejemplo”, agregó otro usuario.

Los mensajes de Twitter criticando a los anfitriones.