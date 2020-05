Cancelaron el lanzamiento. Reuters.



SpaceX, la compañía de Elon Musk, se enfrentaba este miércoles al mayor y más esperado de sus retos. El lanzamiento de la misión Demo-2 que llevaría a cabo junto con la NASA ha levantado un expectación extraordinaria al ser el primero llevado a cabo por una empresa privada y suponer el primer vuelo espacial que despega de territorio estadounidense en casi una década.



Sin embargo, los planes deben posponerse hasta este sábado 30 de mayo, debido a las malas condiciones climáticas imperantes en Cabo Cañaveral, lugar del lanzamiento.



Si la meteorología lo permitía, todo seguiría su marcha, pero por estrictas medidas de seguridad a bordo se determinó cancelar el vuelo hoy mismo minutos antes de la hora señalada.

El canal de YouTube de la NASA fue una de las fuentes de información de cabecera en todo lo relacionado con el espacio y en esta ocasión no iban a ser menos. Transmitieron todas las instancias hasta la cancelación de hoy.

Así lo informó oficialmente la NASA en su cuenta de Twiter este miércoles a las 17 horas de Argentina.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh