El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y su par de Saint Paul decretaron el toque de queda en medio de las protestas y graves incidentes por la muerte de George Floyd a manos de la policía local, mientras que en la ciudad de Atlanta se registraron graves incidentes.

El toque de queda comenzó a regir a partir de las 20:00 (hora local) del viernes en amnas ciudades y continuará durante todo el fin de semana.

El toque de queda prohíbe movimientos y reuniones en público desde las 20:00 hasta las 6:00 del sábado, para luego volver a regir desde las 20:00 de ese mismo día hasta las 6:00 del domingo.

Las fuerzas de seguridad, el personal médico, los soldados de la Guardia Nacional desplegados y cualquier individuo que "necesite atención médica, debe alejarse de situaciones de riesgo o esté en condición de calle" están exceptuados de la medida.

No así los periodistas, que tendrán prohibido seguir con sus coberturas de los incidentes durante el toque de queda.

La violación de estas disposiciones está penada con hasta 90 días de prisión y multas de hasta 1.000 dólares.

Varias ciudades se han sumado a las protestas por la muerte del Floyd mientras siguen las críticas por el tuit del presidente Trump que amenazó con usar la fuerza contra los manifestantes y Twitter lo etiquetó como promoción de la violencia.

En Atlanta se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías que arrojó como saldo detenidos y heridos, sobre todo frente a la sede de la CNN, cuyos periodistas fuerons arrestados en medio de una manifestación.

Un equipo de la cadena CNN, incluyendo un corresponsal de origen hispano, fue detenido por la policía mientras reportaba en vivo sobre la situación en una de las calles del downtown de la ciudad de Minneápolis, aunque fueron dejados en libertad poco después.

El jueves por la noche, manifestantes indignados coparon las instalaciones del edificio de la Policía local y lo prendieron fuego.

En ese denominado tercer precinto se desempeñaban cuatro agentes que detuvieron a George Floyd, de 46 años, la víctima del caso.

En un video que se hizo viral, a Floyd se lo ve esposado e inmovilizado en el suelo, mientras que uno de los uniformados, Derek Chauvin, que fue detenido este viernes, mantenía su rodilla sobre su cuello.

En esa escena se observa y escucha que la persona arrestada gritaba: "No puedo respirar".

Las crónicas indican que Floyd murió ese mismo lunes en el hospital.

A raíz de la situación se desató la ira popular y mientras el alcalde Frey pedía paz, el el gobernador Tim Walz, activó la Guardia Nacional por primera vez en 34 años.

En respuesta a las imágenes de Minneapolis, el presidente Donald Trump tuiteó este viernes que los manifestantes eran "matones" y sugirió la intervención militar.