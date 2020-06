Honor Play 4, el celular que toma la temperatura.



El nuevo celular Honor, la segunda marca de Huawei ha lanzado en China el nuevo Honor Play 4 Pro con una característica muy especial: un termómetro para medir la temperatura corporal simplemente tocando la piel.

Honor Play 4 Pro será el primer móvil con termómetro integrado, una función que por el coronavirus podría "viralizarse".Honor ha mostrado en un vídeo como funciona esta nueva función en el nuevo Honor Play 4 Pro. La intención está directamente relacionada con el COVID-19 y la pandemia mundial del coronavirus. Una forma de tener en el móvil un método de detección directa y personal.

El móvil se presentará oficialmente esta semana, pero han mostrado esta característica para abrir boca. Algo que sin duda dará que hablar, porque puede ser una de esas funciones que han añadido por distinguirse de la competencia, pero que parece más útil de lo que parece.

El celular toma la temperatura instantáneamente.

Es un termómetro digital como cualquier otro de farmacia. Un sensor que mide la temperatura por contacto. Está situado en la parte trasera del móvil, donde normalmente están las cámaras o las antenas.

Solo hay que tocar la superficie, como al frente o un brazo para medir la temperatura en segundos. Funciona en cualquier superficie. Es una función personal que podría implementarse para controlar tu temperatura y añadir más datos de salud a un perfil. Muy útil si necesitas este dato para pasar alguna prueba médica.