Fabiola Yañez junto al Papa Francisco

La Primera Dama Fabiola Yáñez, dialogó con el Papa Francisco y primeras damas de la región durante el ciberencuentro en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Las diez primeras damas de América Latina y el Caribe, leyeron distintos pasajes de la encíclica papal “Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común, el planeta Tierra.





“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. (Laudato Sí, 2015, pág 123)”, fueron las palabras que dijo Fabiola Yañez durante el encuentro.

El Papa Francisco se sumó para celebrar en comunión la “Fiesta del Sentido”, un evento virtual organizado por la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes, y que tuvo varios invitados especiales, y anuncios significativos.

En este encuentro virtual participaron también primeras damas de América Latina y el Caribe, representantes de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, y de la Red de Acción de Cónyuges de Líderes del CARICOM, SCLAN, por sus siglas en inglés, quienes leyeron distintos pasajes de la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco por el cuidado de la Casa Común.

Fabiola Yáñez, de Argentina; Kim Simplis Barrow, de Belice; Michelle Bolsonaro, de Brasil; María Juliana Ruiz, de Colombia; Claudia Dobles Camargo, de Costa Rica; Rocío González de Moreno, de Ecuador; Ana García de Hernández, de Honduras; Yazmín Colón de Cotizo, de Panamá; Silvana Abdo, de Paraguay, y Lorena Ponce de León, de Uruguay, presentaron un video mostrando a los jóvenes de sus países cómo responder al llamado del Papa sobre el cuidado del medio ambiente a través de la Cultura del Encuentro.