La hija de George Floyd se convierte en accionista de Disney con la ayuda de Barbra Streisand

Gianna Floyd con su madre Roxie Washington en el funeral de George Floyd, REUTERS.



La hija de George Floyd, cuya muerte bajo custodia policial en Mineápolis (Minnesota) desató una protestas en EE.UU. y en otros países contra la injusticia racial y la brutalidad policial, se ha convertido este fin de semana en accionista de Disney gracias a un regalo de la actriz y cantante Barbra Streisand.

"Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti", escribió Gianna en su cuenta de Instagram junto a una foto donde sostiene su certificado. La menor, de seis años, no especificó cuántas acciones de la compañía multimillonaria posee.

La 10 veces ganadora del Grammy también le envió a Gianna un par de sus álbumes de estudio: 'My Name Is Barbra' y 'Color Me Barbra', de 1965 y 1966, respectivamente.

Esta semana la Universidad del Sur de Texas (TSU) le otorgó a la menor una beca completa que cubrirá todos los años de estudios cuando alcance la edad universitaria, si así lo desea.