VIDEO: Una bola de fuego ilumina de azul el cielo nocturno de Australia

Lago Lonar en India.



El color del agua en el lago Lonar, ubicado en el estado indio de Maharashtra y formado después que un meteorito golpeara la Tierra hace unos 50.000 años, ha cambiado repentinamente a rosa, lo que ha suscitado un debate entre científicos y amantes de la naturaleza sobre la causa de tal fenómeno.

Ubicado a unos 500 kilómetros de Mumbai, esta cuenca lacustre de agua salada es un sitio de patrimonio geográfico nacional y un centro turístico popular. En los últimos días, numerosos usuarios han compartido en las redes sociales imágenes del inusual color de sus aguas.

Expertos consultados por medios indios señalan que no es la primera vez que ocurre ese cambio de color, solo que en esta ocasión es más evidente.

¿La salinidad y las algas?

Gajanan Kharat, miembro del comité de conservación y desarrollo del lago Lonar, destacó en declaraciones a la agencia PTI que "hay algas en el cuerpo de agua", y sugirió que "la salinidad y las algas pueden ser responsables de este cambio".

En su opinión, el nivel de agua en el lago Lonar es actualmente bajo en comparación con los últimos años, lo que "puede provocar un aumento de la salinidad y un cambio en el comportamiento de las algas, debido a su vez a los cambios atmosféricos".

Por su parte, Madan Suryavanshi, jefe del departamento de geografía de la Universidad Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada, de Aurangabad, sostiene que dada la escala de la alteración del color, "esto no puede ser una intervención humana".

"En el caso de un fenómeno natural, hay hongos que generalmente dan un color verdoso al agua, la mayoría de las veces", dijo el investigador, y añadió que lo que actualmente se percibe "parece ser un cambio biológico en el cráter Lonar".