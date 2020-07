Cafiero sobre apertura escalonada: "Si se prenden luces de alarma, vamos a volver para atrás"

Fernán Quirós, Ministro de Salud porteño. NA.

Luego de los importantes anuncios realizados ayer en conferencia de prensa por el presidente Alberto Fernández, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la nuevas modalidad de la cuarentena por Coronavirus en Argentina; RADIO FM LATINA 101.1 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la seguridad de que ni este sábado ni tampoco el domingo cambiará nada de manera radical en la implementación del confinamiento y que sí, en cambio, desde el lunes habrá modificaciones, dijo Quirós: "Estamos empezando a desandar todas las restricciones en Ciudad de Buenos Aires en un procesos paulatino, cuidado y protocolizado; pero acá hay un elemento escencial, necesitamos construír cada vez más ciudadanía, porque el cuidado de las etapas que viene dependen críticamente de qué seamos capaces nosotros de seguir acompañando la normativa y los niveles de cuidado de cada día".



El lunes 20 de julio, día del amigo es un día esencial y al respecto Quirós sostuvo que hay que "recordar que los encuentros sociales y entre familias cruzadas de domicilios, no están permitidos. Necesitamos hacer un esfuerzo todos, saber las cosas que están permitidas y qué no; y no darnos las licencias de 'total no va a pasar nada', porque pasan las cosas y si no sabemos sostenerlas el desandar posterior de esta nueva etapa se va a ir prolongando".

Consultado sobre el por qué no tienen fecha fija las siguientes etapas de la cuarentena, expresó el ministro Quirós: "Efectivamente, nosotros vamos a ir viendo semana a semana, en la medida que sea seguro y no pongamos en riesgo el interés público vamos a ir desandando, y eso va a depender de los procesos de testeo que estamos haciendo desde el Estado y de la capacidad de aislamiento e internación, y por otro lado del esfuerzo ciudadano de cumplir a raja tablas la normativa".

Respecto el sistema de Salud a 120 días de iniciada la cuarentena dijo en Ministro de Salud porteño en RADIO LATINA: "Estamos en el 70% de ocupación hospitalaria, así que estamos permanentemente monitoreándolo y trabajando en una estrategia de ampliación de esa capacidad que va a corresponder a la evolución de esta curva (de contagios) tal cual como viene".

Consultado sobre si esta etapa podría marcar el principio del fin de la cuarentena, dijo Quirós: "Podría ser si hacemos todos un enorme esfuerzo, no solo los ciudadadnos y los Gobiernos sino también nosotros los ministros, para identificar, aislar e internar y la ciudadanía cuidarse especialmente".