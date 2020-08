Usuarios de Tik Tok, como víctimas del Holocausto.

Con varios videos cortos, muchos usuarios de TikTok lanzaron un nuevo 'flashmob' en el que simulan ser víctimas del Holocausto, lo que provocó la indignación de algunos internautas y acusaciones de antisemitismo.

Allí se puede apreciara los jóvenes con maquillajes que imitan quemaduras o moretones, mientras narran cómo los personajes que representan murieron en los campos de exterminio nazis.

Algunos de los que participaron de esto, mostraban una estrella de David amarilla, como las que fueron obligados a llevar los judíos, y visten camisas a rayas para imitar los uniformes usados por los prisioneros.

Una joven de 17 años del estado de Nueva Jersey (EE.UU.), que no quiso dar su nombre, sostuvo que se hizo pasar por víctima del Holocausto para "educar a las personas" y porque sentía que "era importante compartir esas historias". Su personaje contaba que toda su familia había sido trasladada al complejo de Auschwitz​, donde fueron asesinados en una cámara de gas.

"Siempre me ha interesado la historia del Holocausto y sólo quería hacer un video creativo que informara a la población sobre el tema en TikTok", manifestó. "Nunca hubo la intención de ofender a alguien", agregó, y retiró la grabación de su cuenta.

Los videos, bajo 'hashtags' como #Holocaust (Holocausto) y #heaven (cielo), se hicieron rápidamente virales en la red social china.

De todos modos, varias personas los criticaron y consideraron que son ofensivos para quienes tienen familiares que sufrieron la guerra, sea que sobrevivieran o murieran en ella. Diane Saltzman, directora de uno de los departamentos del Museo del Holocausto de EE.UU., declaró que "imitar las experiencias del Holocausto deshonra la memoria de las víctimas, es ofensivo para los sobrevivientes y trivializa la historia".